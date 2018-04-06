Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА огласила список претендентов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Европы.

Так, за приз поборются полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи, хавбек "Лацио" Сенад Лулич, форвард "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

За лучшего, по Вашему мнению, игрока текущей недели ЛЕ можно проголосовать на официальном сайте УЕФА.

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