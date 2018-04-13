Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Европы.

Так, за награду поборются вратарь "Атлетико" Ян Облак, хавбек "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни, атакующий полузащитник "Марселя" Димитри Пайе и вингер "Ред Булл Зальцбург" Амаду Эдара.

Проголосовать за лучшего, по Вашему мнению, игрока текущей недели в ЛЕ можно на официальном сайте УЕФА.

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