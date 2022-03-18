Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций

Названы номинанты на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге Конференций.

В шорт-лист УЕФА вошли Филипп Визингер (ЛАСК), Валентен Ронжье ("Марсель"), Вангелис Павлидис ("АЗ Алкмаар") и Эран Захави (ПСВ).

Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, футболиста можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Визингер оформил дубль в матче со "Славией" (4:3), Ронжье стал автором победного гола в ворота "Базеля" (2:1), Павлидис дважды поразил ворота "Буде-Глимта" (2:2), Захави забил два мяча "Копенгагену" (4:0).

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