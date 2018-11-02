Стали известны претенденты на звание лучшего игрока октября в АПЛ

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока октября в АПЛ
Премьер-лига определила шестерых номинантов на звание лучшего игрока турнира в октябре, сообщает официальный сайт АПЛ. 

В число претендентов вошли:

- нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг - 5 голов и результативная передача

- полузащитник "Челси" Росс Баркли - 3 забытих мяча и 3 голевых паса

- полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо - гол и пас

- нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль - 4 гола

- вратарь "Брайтона" Мэтью Райан -17 сейвов

- нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон- (3 гола и 2 передачи 

Голосование за звание лучшего игрока продлится на сайте АПЛ до 6 ноября.

Победитель будет назван 9 ноября. 

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