Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Примеры в декабре

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Примеры в декабре

В официальном твиттере Ла Лиги опубликован список претендентов на звание лучшего игрока Примеры в декабре.

Так, за индивидуальную награду поборются полузащитник "Эйбара" Такаси Инуи, хавбек "Алавеса" Ибаи Гомес и форвард "Барселоны" Луис Суарес.

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