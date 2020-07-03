Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в июне
Российская Премьер-лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам июня.
В шорт-лист вошли пять футболистов:
1) Артём Дзюба ("Зенит", 2 гола и 1 ассист в 3 матчах);
2) Алексей Миранчук ("Локомотив", 4 гола в 3 матчах);
3) Евгений Луценко ("Арсенал", 3 гола в 3 матчах);
4) Максим Глушенков ("Крылья Советов", 2 гола и 1 ассист в 3 матчах);
5) Александр Беленов ("Уфа", 2 сухих матча из 3).
Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 3, 2020
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Голосуйте за лучшего футболиста июня в нашей группе ВКонтакте https://t.co/yITEdviIDX ✅
Лучший игрок июня выбирается по итогам 23-го, 24-го и 25-го туров.
⠀⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/kEHqYJtgSd
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22