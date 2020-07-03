Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в июне

Теги артём дзюбаалексей миранчукевгений луценкомаксим глушенковалександр беленов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в июне

Российская Премьер-лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам июня.

В шорт-лист вошли пять футболистов:

1) Артём Дзюба ("Зенит", 2 гола и 1 ассист в 3 матчах); 

2) Алексей Миранчук ("Локомотив", 4 гола в 3 матчах); 

3) Евгений Луценко ("Арсенал", 3 гола в 3 матчах); 

4) Максим Глушенков ("Крылья Советов", 2 гола и 1 ассист в 3 матчах); 

5) Александр Беленов ("Уфа", 2 сухих матча из 3).

Не пропустите: РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера июня. | http://soccernews.ru
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