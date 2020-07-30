Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона в РПЛ

Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего молодого футболиста сезона 2019/20.

Отбором номинантов занимались представители РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

За награду поспорят следующие игроки: Фёдор Чалов, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Игорь Дивеев (все - ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Даниил Уткин (все - "Краснодар"), Даниил Лесовой ("Арсенал"), Александр Максименко ("Спартак"), Максим Глушенков ("Крылья Советов"), Хвича Кварацхелия ("Рубин"), Остон Урунов ("Уфа").

Церемония награждения запланирована на ближайшую субботу. Начало - в 17:05 по московскому времени.

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