Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в апреле
Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам апреля.
В число номинантов включены Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Скотт Паркер ("Фулхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").
В течение апреля "горожане" одержали 5 побед в 5 матчах, "красные" выиграли 4 встречи из 4, "дачники" 3 раза победили и 1 раз проиграли, у "волков" - 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14