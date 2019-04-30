Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в апреле

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам апреля.

В число номинантов включены Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Скотт Паркер ("Фулхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").

В течение апреля "горожане" одержали 5 побед в 5 матчах, "красные" выиграли 4 встречи из 4, "дачники" 3 раза победили и 1 раз проиграли, у "волков" - 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

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