Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в марте

Фото: твиттер АПЛ\Автор неизвестен

Пресс-служба английской премьер-лиги огласила список кандидатов на звание лучшего тренера лиги в марте.

На приз номинированы Микель Артета из "Арсенала", Антонио Конте из "Тоттенхэма", Юрген Клопп из "Ливерпуля", Брендан Роджерс из "Лестера" и Томас Тухель из "Челси".

В марте "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" имеют в своем активе по четыре матча, в которых они добыли три победы и один раз сыграли вничью, а "Ливерпуль" и "Челси" выиграли все 3 матча, в которых участвовали.

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