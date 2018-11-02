Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в октябре

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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в октябре

Премьер-лига определила четырех претендентов на звание лучшего тренера в октябре, сообщает официальный сайт АПЛ.

В число номинантов вошли: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Эдди Хауи ("Борнмут"), Крис Хьютон ("Брайтон") и Маурицио Сарри ("Челси").

В октябре "Манчестер Сити" одержал две победы при одной ничьей и занимает первое место. У "Челси" такие же показатели и клуб находится на третьей позиции. "Борнмут" выиграл три матча и однажды сыграл вничью, и теперь занимает шестую строчку в таблице. "Брайтон" победил в трех встречах из трех - 11 место.

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