Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона во Франции

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона в чемпионате Франции.

В число номинантов были включены Унаи Эмери (ПСЖ), Леонарду Жардим ("Монако"), Руди Гарсия ("Марсель") и Оливье Даль’Ольо ("Дижон").

Имя победителя будет объявлено 21 мая.

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