Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона во Франции

Теги унаи эмерилеонарду жардим

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона во Франции

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона в чемпионате Франции.

В число номинантов были включены Унаи Эмери (ПСЖ), Леонарду Жардим ("Монако"), Руди Гарсия ("Марсель") и Оливье Даль’Ольо ("Дижон").

Имя победителя будет объявлено 21 мая.

Не пропустите: Три футболиста ПСЖ претендуют на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ницца 34 50
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 35 46
9 Нант 34 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 34 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 34 37
16 Тулуза 34 34
17 Страсбур 34 34
18 Труа 34 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
Полная таблица

топ-5 тегов