Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона во Франции

Теги томас тухельбруно женезио

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона во Франции

Союз профессиональных футболистов Франции определился с пятёркой претендентов на приз лучшему тренеру сезона в Лиге 1.

В число номинантов включены Томас Тухель (ПСЖ), Бруно Женезио ("Лион"), Кристоф Гальтье ("Лилль"), Давид Гийон ("Реймс") и Тьерри Лоре ("Страсбур").

Отметим, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, "Лион" и "Лилль" идут в тройке лучших, "Реймс" занимает восьмое место в турнирной таблице первенства, а "Страсбур" - десятое.

Не пропустите: Мбаппе, Пепе, Неймар, Ди Мария вошли в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1. | http://soccernews.ru

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