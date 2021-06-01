Стали известны претенденты на звание тренера сезона в АПЛ

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Английская Премьер-лига назвала 5 претендентов на приз лучшему тренеру сезона.

В финальное голосование попали Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Оле-Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), Брендан Роджерс ("Лестер"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Марсело Бьелса ("Лидс").

Напомним, что Гвардиола с "Ман Сити" стал чемпионом Премьер-лиги. "МЮ" с Сульшером занял второе место в таблице. "Лестер" Роджерса занял пятое место и не попал в Лигу чемпионов, но завоевал Кубок Англии.

Мойес с "Вест Хэмом" стал шестым, а "Лидс" Бьелсы финишировал девятым, набрав больше всего очков (59) за 20 лет для команд, поднявшихся в АПЛ из Чемпионшипа по итогам предыдущего сезона.

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