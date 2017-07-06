Стали известны причины отказа Пепе перебраться в ПСЖ

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Стали известны причины отказа Пепе перебраться в ПСЖСтали известны причины, по которым бывший защитник мадридского "Реала" Пепе отказался перебраться во французский ПСЖ.

Как информирует ESPN FC, 34-летний бек остался не удовлетворен условиями соглашения, которое подготовили парижане. В частности, португалец желал получить гарантии того, что он будет стабильно получать игровую практику, а также подписать контракт сроком на два года. Однако ПСЖ отказался выполнять условия Пепе. Поэтому, когда возник вариант с переходом в "Бешикташ", футболист принял решение перебраться в Турцию.

Напомним, стал известен размер оклада Пепе в "Бешикташе". | soccernews.ru

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