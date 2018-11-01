Стали известны причины ухода Рауля Рианчо из сборной Украины

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Стали известны причины ухода Рауля Рианчо из сборной Украины

Стали известны причины ухода Рауля Рианчо, который сейчас занимает пост исполняющего обязанности главного тренера "Спартака", из сборной Украины.

По информации украинских СМИ, испанский специалист покинул национальную команду из-за конфликта с её наставником Андреем Шевченко.

Утверждается, что Рианчо начал вмешиваться в тактические схемы, хотя изначально его задачей были организация и проведение тренировок.

Указания Рианчо и Шевченко имели фундаментальные различия, что наносило вред команде. В итоге было принято решение прекратить сотрудничество с испанцем.

Рианчо покинул сборную Украины в июне 2018 года, после чего вошёл в тренерский штаб "Спартака" во главе с Массимо Каррерой. А после отставки итальянца 58-летний специалист стал его временным преемником.  

Не пропустите: "Спартак" готов сделать Рианчо полноценным главным тренером. | http://soccernews.ru

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