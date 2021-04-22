Стали известны причины ухода Вудворда с поста вице-президента "Манчестер Юнайтед"

Теги эд вудвордманчестер юнайтедсуперлига (европейская)

Стали известны причины ухода Вудворда с поста вице-президента "Манчестер Юнайтед"Фото: Твиттер @brfootball 
Появилась информация о причинах, которые вынудили Эда Вудворда подать в отставку с поста вице-президента "Манчестер Юнайтед".

По информации ВВС, 49-летний функционер решил уйти из клуба в понедельник, 19 апреля, так как не поддерживал вступление "манкунианцев" в проект европейской Суперлиги.

Вудворд обладал большим влиянием в Ассоциации европейских клубов, состава которой после объявления о создании Суперлиги покинули все 12 клубов-основателей проекта. Кроме того, менеджер трудился над проектом нового формата Лиги Чемпионов, который УЕФА представил в понедельник.

20 апреля "Манчестер Юнайтед" подтвердил, что Вудворд покинет свой пост в конце 2021 года.

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