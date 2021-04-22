Стали известны причины ухода Вудворда с поста вице-президента "Манчестер Юнайтед"
Фото: Твиттер @brfootball
Появилась информация о причинах, которые вынудили Эда Вудворда подать в отставку с поста вице-президента "Манчестер Юнайтед".
По информации ВВС, 49-летний функционер решил уйти из клуба в понедельник, 19 апреля, так как не поддерживал вступление "манкунианцев" в проект европейской Суперлиги.
Вудворд обладал большим влиянием в Ассоциации европейских клубов, состава которой после объявления о создании Суперлиги покинули все 12 клубов-основателей проекта. Кроме того, менеджер трудился над проектом нового формата Лиги Чемпионов, который УЕФА представил в понедельник.
20 апреля "Манчестер Юнайтед" подтвердил, что Вудворд покинет свой пост в конце 2021 года.
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|2
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|27
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18