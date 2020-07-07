Стали известны причины увольнения Цорна из "Спартака"

Стали известны причины увольнения Томаса Цорна с поста генерального директора "Спартака".

По сведениям "Спорт-Экспресс", владелец клуба Леонид Федун недоволен результатами команды в текущем сезоне, в частности, тем, что именно Цорн был инициатором приглашения Доменико Тедеско на пост тренера.

Также одной из причин стало плохое судейство. Федун считает, что Цорн должен был уберечь команду от судейского произвола.

Кроме того, Федун увольнением Цорна решил встряхнуть команду перед концовкой чемпионата и полуфиналом Кубка России с "Зенитом".

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