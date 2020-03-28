Стали известны примерные даты возобновления и завершения сезона французской Лиги 1

Теги лига 1коронавирус

Стали известны примерные даты возобновления и завершения сезона французской Лиги 1

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ рассказал, когда стоит ожидать возобновления матчей в чемпионате страны.

"Нужно быть реалистами - мы не сможем завершить сезон в июне. Это невозможно, потому что придётся играть каждые два-три дня. Мы будем играть до конца июля, если это возможно. В случае возобновления сезона в конце мая или начале июня закончим примерно 20 июля, и это будет неплохо. Но футбол сейчас не на первом месте. Мы найдём даты и необходимые деньги", - цитирует Ле Грэ RTL.

Напомним, что по итогам 28 туров в Лиге 1 уверенно лидирует ПСЖ, опережающий "Марсель" на 12 очков.

Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Экс-тренер сборной Франции Идальго скончался на 88-м году жизни. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ может возобновиться в июле

РПЛ может возобновиться в июле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов