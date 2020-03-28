Стали известны примерные даты возобновления и завершения сезона французской Лиги 1

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ рассказал, когда стоит ожидать возобновления матчей в чемпионате страны.

"Нужно быть реалистами - мы не сможем завершить сезон в июне. Это невозможно, потому что придётся играть каждые два-три дня. Мы будем играть до конца июля, если это возможно. В случае возобновления сезона в конце мая или начале июня закончим примерно 20 июля, и это будет неплохо. Но футбол сейчас не на первом месте. Мы найдём даты и необходимые деньги", - цитирует Ле Грэ RTL.

Напомним, что по итогам 28 туров в Лиге 1 уверенно лидирует ПСЖ, опережающий "Марсель" на 12 очков.

Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Экс-тренер сборной Франции Идальго скончался на 88-м году жизни. | http://soccernews.ru