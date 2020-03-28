Стали известны примерные даты возобновления и завершения сезона французской Лиги 1
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ рассказал, когда стоит ожидать возобновления матчей в чемпионате страны.
"Нужно быть реалистами - мы не сможем завершить сезон в июне. Это невозможно, потому что придётся играть каждые два-три дня. Мы будем играть до конца июля, если это возможно. В случае возобновления сезона в конце мая или начале июня закончим примерно 20 июля, и это будет неплохо. Но футбол сейчас не на первом месте. Мы найдём даты и необходимые деньги", - цитирует Ле Грэ RTL.
Напомним, что по итогам 28 туров в Лиге 1 уверенно лидирует ПСЖ, опережающий "Марсель" на 12 очков.
Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13