Стали известны приоритеты Холанда при выборе нового клуба
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Нападающий сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд с высокой долей вероятности сменит клубную прописку следующим летом.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, главным приоритетом норвежца при выборе нового клуба будет спортивный проект и история клуба.
По информации источника, он уже получил несколько предложений от испанский и английских грандов. В гонке за Холанда также участвуют "Бавария" и ПСЖ. Пока ничего не решено.
Отмечается, что клаусула форварда следующим летом составит 75 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20