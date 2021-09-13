Стали известны приоритеты Холанда при выборе нового клуба

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Нападающий сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд с высокой долей вероятности сменит клубную прописку следующим летом.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, главным приоритетом норвежца при выборе нового клуба будет спортивный проект и история клуба.

По информации источника, он уже получил несколько предложений от испанский и английских грандов. В гонке за Холанда также участвуют "Бавария" и ПСЖ. Пока ничего не решено.

Отмечается, что клаусула форварда следующим летом составит 75 миллионов евро.

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