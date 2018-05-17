Стали известны призовые "Атлетико" за выступление в еврокубках в этом сезоне

"Атлетико" получит более 26 миллионов за выступление в еврокубках в этом сезоне.

За победу в финале Лиги Европы над "Марселем" (3:0) мадридский клуб получит 6,5 миллионов евро.

За выход в полуфинал турнира "Атлетико" положено 1,6 миллиона, за 1/4 финала – еще один миллион. За выступление на групповом этапе Лиги Чемпионов команда получит 16,3 миллиона евро. | soccernews.ru