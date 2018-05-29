Стали известны призовые игрокам сборной Бразилии за победу в ЧМ-2018

Стали известны призовые игрокам и тренерам сборной Бразилии за победу в Чемпионате Мира 2018 года.

В случае триумфа на мундиале в России бразильцы получат по одному миллиону долларов.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 Бразилия сыграет с Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.

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