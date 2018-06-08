Стали известны призовые игрокам сборной Испании за победу в ЧМ-2018

Стали известны призовые игрокам сборной Испании за победу в Чемпионата Мира 2018 года.

Как сообщает Marca, в случае триумфа на мундиале в России футболисты "Фурии Рохи" получат по 825 тысяч евро каждый.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Испании сыграет с Португалией, Ираном и Марокко.

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