Стали известны призовые игроков "Реала" за успешное выступление в 2017 году

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Стали известны призовые игроков "Реала" за успешное выступление в 2017 году

Стали известны призовые игроков мадридского "Реала" за успешное выступление в 2017 году.

Как сообщает Marca, футболисты королевского клуба заработали дополнительно по два миллиона евро бонусов.

Напомним, что в уходящем году "Реал" выиграл 5 трофеев - Примеру, Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный Чемпионат Мира. 

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