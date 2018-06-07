Стали известны размеры премий игрокам сборной России за участие в Чемпионате Мира
Стали известны размеры премий игрокам сборной России за участие в домашнем Чемпионате Мира.
Как информирует Чемпионат, за победу на турнире каждый игрок команды, попавший в заявку на матч, получит по 15 тысяч евро. Вдвое меньше им будет стоять ничья. За поражение премии футболистам не предусмотрены. Кроме того, также для сборной будут предусмотрены дополнительные бонусы, размеры которых и условия их начисления пока остаются неизвестными.
Напомним, Зобнин высказался о проблемах сборной России при игре в атаке. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0