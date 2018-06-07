Стали известны размеры премий игрокам сборной России за участие в Чемпионате Мира

Стали известны размеры премий игрокам сборной России за участие в домашнем Чемпионате Мира.

Как информирует Чемпионат, за победу на турнире каждый игрок команды, попавший в заявку на матч, получит по 15 тысяч евро. Вдвое меньше им будет стоять ничья. За поражение премии футболистам не предусмотрены. Кроме того, также для сборной будут предусмотрены дополнительные бонусы, размеры которых и условия их начисления пока остаются неизвестными.

Напомним, Зобнин высказался о проблемах сборной России при игре в атаке. | soccernews.ru