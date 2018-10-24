Стали известны результаты экспертизы игрока "Спартака", который подозревался в вождении авто в пьяном виде
В крови защитника "Спартака" Георгия Тигиева, который выступает за "Крылья Советов на правах аренды, алкоголь не обнаружен, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, это стало известно по результатам экспертизы. Таким образом, административное дело против футболиста отменено.
В нынешнем сезоне 23-летний Тигиев провел один матч в чемпионате России, проведя на поле одну минуту. Также на его счету один матч в Кубке России с "Тамбовом" (2:1), в котором он отыграл 120 минут.
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