Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам

3 Теги золотой мячлионель мессивирджил ван дейксадио манекриштиану роналду

Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам

Стало известно, какие места заняли финалисты "Золотого мяча" в голосовании журналистов континентов.

Отметим, что игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал первым в голосовании журналистов из Европы и Азии. В остальных континентах первым стал Лионель Месси.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду на всех континентах он стал третьим, кроме Африки. Там финалистом стал Садио Мане.

Европа. 1. Виргил ван Дейк - 231. 2. Лионель Месси - 194. 4. Криштиану Роналду - 151.

Южная Америка. 1. Лионель Месси - 47. 2. Виргил ван Дейк - 39. 3. Криштиану Роналду - 34.

КОНКАКАФ. 1. Лионель Месси - 102. 2. Виргил ван Дейк - 86. 3. Криштиану Роналду - 68.

Африка. 1. Лионель Месси - 187. 2. Садио Мане - 170. 3. Виргил ван Дейк - 154.

Азия. 1. Виргил ван Дейк - 155. 2. Лионель Месси - 134. 3. Криштиану Роналду - 100.

Океания. 1. Лионель Месси - 22. 2. Виргил ван Дейк - 14. 3. Криштиану Роналду - 12.

Победителем "Золотого мяча" - 2019 стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Второе место занял голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. На третьей позиции оказался португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. 27-летний Мане занял в голосовании четвертое место.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Как же символично, что в стране, в которой он играет, его не считают лучшим в этом году. Пусть благодарит всякие Гондурасы и Африку. Или тех, кто на них повлиял)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Что то не видно плачущих девачек)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты главная, ноющая девочка сайта)

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