Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам
Стало известно, какие места заняли финалисты "Золотого мяча" в голосовании журналистов континентов.
Отметим, что игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал первым в голосовании журналистов из Европы и Азии. В остальных континентах первым стал Лионель Месси.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду на всех континентах он стал третьим, кроме Африки. Там финалистом стал Садио Мане.
Европа. 1. Виргил ван Дейк - 231. 2. Лионель Месси - 194. 4. Криштиану Роналду - 151.
Южная Америка. 1. Лионель Месси - 47. 2. Виргил ван Дейк - 39. 3. Криштиану Роналду - 34.
КОНКАКАФ. 1. Лионель Месси - 102. 2. Виргил ван Дейк - 86. 3. Криштиану Роналду - 68.
Африка. 1. Лионель Месси - 187. 2. Садио Мане - 170. 3. Виргил ван Дейк - 154.
Азия. 1. Виргил ван Дейк - 155. 2. Лионель Месси - 134. 3. Криштиану Роналду - 100.
Океания. 1. Лионель Месси - 22. 2. Виргил ван Дейк - 14. 3. Криштиану Роналду - 12.
Победителем "Золотого мяча" - 2019 стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Второе место занял голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. На третьей позиции оказался португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. 27-летний Мане занял в голосовании четвертое место.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
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|15
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|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
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|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
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|11
|Леванте
|15
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|Бетис
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