Стали известны результаты медицинского осмотра Карим Бензема

Теги реал мадридкарим бензема

Стали известны результаты медицинского осмотра Карим БенземаФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Стали известна степень тяжести травмы французского форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

Как сообщает журналист Карлос Родригес, после первого медицинского осмотра Бензема его дискомфорт не кажется слишком серьезным. 

По информации источника, завтра он пройдет еще один тест для подтверждения диагноза. Отмечается, что он пропустит матч против миланского "Интера" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и также под сомнением находится его участие в игре 17-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

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