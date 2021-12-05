Стали известны результаты медицинского осмотра Карим Бензема
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Стали известна степень тяжести травмы французского форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.
Как сообщает журналист Карлос Родригес, после первого медицинского осмотра Бензема его дискомфорт не кажется слишком серьезным.
По информации источника, завтра он пройдет еще один тест для подтверждения диагноза. Отмечается, что он пропустит матч против миланского "Интера" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и также под сомнением находится его участие в игре 17-го тура Ла Лиги против "Атлетико".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14