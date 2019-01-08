Стали известны результаты медобследования футболистов "Спартака"

Теги спартак москвасамюэль жигороман зобнинфернандо

Стали известны результаты медобследования футболистов "Спартака"

"Спартак" готовится к вылету на первый зимний сбор.

Игроки клуба прошли медобследование после отпуска и "Спартак" рассказал о ходе восстановления травмированных футболистов.

Так, Самюэль Жиго пока будет заниматься индивидуально и в ближайшее время приступит к работе с мячом. Андрей Ещенко уже опережает график восстановления, а Сальваторе Боккетти начнет тренироваться ближе к середине второго сбора клуба.

Роман Зобнин близок к возвращению в общую группу. Фернандо все еще не может тренироваться в полную силу из-за воспаления сухожилия.

Читайте также: Еременко покинул "Спартак". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 января

Главные новости дня: 8 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов