Стали известны результаты медобследования футболистов "Спартака"

"Спартак" готовится к вылету на первый зимний сбор.

Игроки клуба прошли медобследование после отпуска и "Спартак" рассказал о ходе восстановления травмированных футболистов.

Так, Самюэль Жиго пока будет заниматься индивидуально и в ближайшее время приступит к работе с мячом. Андрей Ещенко уже опережает график восстановления, а Сальваторе Боккетти начнет тренироваться ближе к середине второго сбора клуба.

Роман Зобнин близок к возвращению в общую группу. Фернандо все еще не может тренироваться в полную силу из-за воспаления сухожилия.

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