Стали известны результаты медобследования Марио Фернандеса

Фото: твиттер сборной России

Защитник сборной России Марио Фернандес прошел медобследование после матча с Финляндией (1:0).

Как сообщает твиттер сборной, у футболиста не обнаружено повреждений позвоночника. Он отправится с командой в Москву, где будет находится под наблюдением врачей национальной команды.

Напомним, что Фернандес травмировался после неудачного приземления.

21 июня Россию ожидает матч заключительного тура групповой стадии Евро-2020 против Дании.

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