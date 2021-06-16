Стали известны результаты медобследования Марио Фернандеса
Фото: твиттер сборной России
Защитник сборной России Марио Фернандес прошел медобследование после матча с Финляндией (1:0).
Как сообщает твиттер сборной, у футболиста не обнаружено повреждений позвоночника. Он отправится с командой в Москву, где будет находится под наблюдением врачей национальной команды.
Напомним, что Фернандес травмировался после неудачного приземления.
21 июня Россию ожидает матч заключительного тура групповой стадии Евро-2020 против Дании.
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