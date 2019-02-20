Стали известны результаты медосмотра Икарди в "Интере"
"Интер" на своём официальном сайте сообщил о том, каковы результаты медостмотра нападающего Мауро Икарди.
Аргентинец жаловался на боли в колене, однако по итогам медицинского обследования врачи не выявили проблемы.
Напомним, ранее стало известно, что жена и агент Икарди Нара не смогла согласовать новый контракт с миланским клубом. После этого футболиста лишили капитанской повязки.
"Интер" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 46 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9