Стали известны результаты медосмотра Икарди в "Интере"

"Интер" на своём официальном сайте сообщил о том, каковы результаты медостмотра нападающего Мауро Икарди.



Аргентинец жаловался на боли в колене, однако по итогам медицинского обследования врачи не выявили проблемы.

Напомним, ранее стало известно, что жена и агент Икарди Нара не смогла согласовать новый контракт с миланским клубом. После этого футболиста лишили капитанской повязки.

"Интер" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 46 очков.

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