Стали известны результаты теста Головина на коронавирус
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин здоров, пишет Sport24.
24-летний футболист сдал тест на коронавирус и он показал отрицательный результат.
Напомним, что у одного из партнёров Головина по команде был обнаружен COVID-19.
В воскресенье "Монако" должен стартовать в Лиге 1 матчем с "Реймсом", проведение которого теперь находится под вопросом.
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