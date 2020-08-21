Стали известны результаты теста Головина на коронавирус

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин здоров, пишет Sport24.

24-летний футболист сдал тест на коронавирус и он показал отрицательный результат.

Напомним, что у одного из партнёров Головина по команде был обнаружен COVID-19.

В воскресенье "Монако" должен стартовать в Лиге 1 матчем с "Реймсом", проведение которого теперь находится под вопросом.

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