Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмчелсиборнмут

Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.

"Уотфорд"/"Транмир Роверс" - "Вулверхэмптон"/"Манчестер Юнайтед"

"Халл Сити" - "Челси"

"Саутгемптон" - "Мидлсбро"/"Тоттенхэм"

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Шеффилд Уэнсдей"

"Борнмут" - "Арсенал"/"Лидс"

"Нортгемптон Таун" - "Дерби Каунти"

"Брентфорд" - "Лестер Сити"

"Миллуолл" - "Шеффилд Юнайтед"

"Рединг"/"Блэкпул" - "Кардифф Сити"/"Карлисл Юнайтед"

"Вест Хэм Юнайтед" - "Вест Бромвич Альбион"

"Бёрнли" - "Норвич Сити"

"Бристоль Роверс"/"Ковентри Сити" - "Бирмингем Сити"

"Манчестер Сити" - "Фулхэм"

"Рочдейл"/"Ньюкасл Юнайтед" - "Оксфорд Юнайтед"

"Портсмут" - "Барнсли"

"Бристоль Сити"/"Шрусбери" - "Ливерпуль"

Матчи 1/16 финала состоятся между 24 и 27 января.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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