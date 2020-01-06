Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
"Уотфорд"/"Транмир Роверс" - "Вулверхэмптон"/"Манчестер Юнайтед"
"Халл Сити" - "Челси"
"Саутгемптон" - "Мидлсбро"/"Тоттенхэм"
"Куинз Парк Рейнджерс" - "Шеффилд Уэнсдей"
"Борнмут" - "Арсенал"/"Лидс"
"Нортгемптон Таун" - "Дерби Каунти"
"Брентфорд" - "Лестер Сити"
"Миллуолл" - "Шеффилд Юнайтед"
"Рединг"/"Блэкпул" - "Кардифф Сити"/"Карлисл Юнайтед"
"Вест Хэм Юнайтед" - "Вест Бромвич Альбион"
"Бёрнли" - "Норвич Сити"
"Бристоль Роверс"/"Ковентри Сити" - "Бирмингем Сити"
"Манчестер Сити" - "Фулхэм"
"Рочдейл"/"Ньюкасл Юнайтед" - "Оксфорд Юнайтед"
"Портсмут" - "Барнсли"
"Бристоль Сити"/"Шрусбери" - "Ливерпуль"
Матчи 1/16 финала состоятся между 24 и 27 января.
Не пропустите: 5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Рабьо сообщил, что доволен своим положением в "Ювентусе"
-
Линекер высказался об игре "Арсенала" с "Лидсом"
-
Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии
-
Акинфеев ответил на вопрос, что бы он делал, если бы его семья болела за "Спартак"
-
6
Роналду: "Начать 2020 год с хет-трика и победы - невероятное чувство!"
-
Спортивный директор "Интера" опроверг интерес клуба к Эриксену
-
Кудряшов стал игроком "Антальяспора"
-
Кудряшов стал игроком "Антальяспора"
-
Скопинцев подписал контракт с "Динамо"
-
"Удинезе" вырвал победу у "Лечче" в Серии А
-
Сарри рассказал, что будет делать во время матча "Наполи" - "Интер"
-
1
Де Росси объявил о завершении карьеры
-
Пиоли прокомментировал ничейный результат с "Сампдорией"
-
Сарри: "В матче с "Кальяри" увидел то, что хотел видеть"
-
2
Ибрагимович прокомментировал матч с "Сампдорией"
-
1
Гвардиола высказался о предстоящем матче "Сити" с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Роналду надеется на поражение "Интера" в матче с "Наполи"
-
"Милан" не может забить в трех матчах подряд впервые с декабря 2018 года
-
Роналду сделал 36-й хет-трик в чемпионатах и обошел Месси
-
Агент Видаля прибыл в Милан
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14