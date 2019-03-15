Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходила жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов.
Результаты:
Победитель в матче "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" встретится с лучшим пары "Аякс" - "Ювентус". В другом матче сыграют победители из пар "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" - "Порту".
Первые полуфинальные встречи состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные - 7 и 8 мая. Финальная игра пройдет в Мадриде 1 июня.
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