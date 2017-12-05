Стали известны результаты жеребьёвки 1/32 финала Кубка Англии

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Стали известны результаты жеребьёвки 1/32 финала Кубка Англии

В понедельник состоялась жеребьёвка 1/32 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии пройдут 5-8 января.

"Донкастер" – "Сло Таун" / "Рочдейл"

"Тоттенхэм" – "Уимблдон"

"Мидлсбро" – "Сандерленд"

"Флитвуд" / "Хирфорд" – "Лестер"

"Блэкберн" / "Крю" – "Халл"

"Кардифф" – "Мансфилд"

"Манчестер Сити" – "Бернли"

"Шрусбери" – "Вест Хэм"

"Вулверхэмптон" – "Суонси"

"Стивенэйдж" – "Рединг"

"Ньюкасл" – "Лутон"

"Миллуолл" – "Барнсли"

"Фулхэм" – "Саутгемптон"

"Уиком" – "Престон"

"Норвич" – "Челси"

"Гиллингем" / "Карлайл" – "Шеффилд Уэнсдей"

"Ипсвич" – "Шеффилд Юнайтед"

"Уотфорд" – "Бристоль Сити"

"Бирмингем" – "Бертон"

"Ливерпуль" – "Эвертон"

"Брайтон" – "Кристал Пэлас"

"Астон Вилла" – "Уокинг" / "Питерборо"

"Борнмут" – "АФК Файлд" / "Уиган"

"Ковентри" – "Сток Сити"

"Ньюпорт" – "Лидс"

"Болтон" – "Хаддерсфилд"

"Порт Вейл" / "Йовил" – "Брэдфорд"

"Ноттингем Форест" – "Арсенал"

"Брентфорд" – "Ноттс Каунти"

КПР – "МК Донс"

"Манчестер Юнайтед" – "Дерби Каунти"

"Форест Грин" / "Эксетер" – "Вест Бромвич" 

Не пропустите: Матч "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" перенесён на 4 января. | http://soccernews.ru

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