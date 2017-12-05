Стали известны результаты жеребьёвки 1/32 финала Кубка Англии
В понедельник состоялась жеребьёвка 1/32 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии пройдут 5-8 января.
"Донкастер" – "Сло Таун" / "Рочдейл"
"Тоттенхэм" – "Уимблдон"
"Мидлсбро" – "Сандерленд"
"Флитвуд" / "Хирфорд" – "Лестер"
"Блэкберн" / "Крю" – "Халл"
"Кардифф" – "Мансфилд"
"Манчестер Сити" – "Бернли"
"Шрусбери" – "Вест Хэм"
"Вулверхэмптон" – "Суонси"
"Стивенэйдж" – "Рединг"
"Ньюкасл" – "Лутон"
"Миллуолл" – "Барнсли"
"Фулхэм" – "Саутгемптон"
"Уиком" – "Престон"
"Норвич" – "Челси"
"Гиллингем" / "Карлайл" – "Шеффилд Уэнсдей"
"Ипсвич" – "Шеффилд Юнайтед"
"Уотфорд" – "Бристоль Сити"
"Бирмингем" – "Бертон"
"Ливерпуль" – "Эвертон"
"Брайтон" – "Кристал Пэлас"
"Астон Вилла" – "Уокинг" / "Питерборо"
"Борнмут" – "АФК Файлд" / "Уиган"
"Ковентри" – "Сток Сити"
"Ньюпорт" – "Лидс"
"Болтон" – "Хаддерсфилд"
"Порт Вейл" / "Йовил" – "Брэдфорд"
"Ноттингем Форест" – "Арсенал"
"Брентфорд" – "Ноттс Каунти"
КПР – "МК Донс"
"Манчестер Юнайтед" – "Дерби Каунти"
"Форест Грин" / "Эксетер" – "Вест Бромвич"
Не пропустите: Матч "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" перенесён на 4 января. | http://soccernews.ru
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