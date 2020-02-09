Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Германии
Состоялась жеребьевка четверть финала Кубка Германии.
Пары распределились следующим образом:
"Байер" - "Унион"
"Шальке" - "Бавария"
"Айнтрахт" - "Вердер"
"Саарбрюкен" - "Фортуна"
Матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 марта 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16