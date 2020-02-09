Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Германии

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Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка ГерманииСостоялась жеребьевка четверть финала Кубка Германии.

Пары распределились следующим образом: 

"Байер" - "Унион"

"Шальке" - "Бавария"

"Айнтрахт" - "Вердер"

"Саарбрюкен" - "Фортуна"

Матчи 1/4  финала пройдут 3 и 4 марта 2020 года.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 41
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 37
6 Шальке Шальке 21 35
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 33
8 Фрайбург Фрайбург 21 32
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 28
10 Вольфсбург Вольфсбург 21 28
11 Унион Берлин Унион Берлин 21 26
12 Аугсбург Аугсбург 21 26
13 Кельн Кельн 20 23
14 Герта Герта 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 21 21
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 21 17
18 Падерборн Падерборн 21 16
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