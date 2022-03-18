Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Конференций

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Конференций.

1/4 финала

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Рома" (Италия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Славия" (Чехия)

"Марсель" (Франция) – ПАОК (Греция)

"Лестер" (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

1/2 финала

"Лестер" / ПСВ – "Буде-Глимт" / "Рома"

"Фейеноорд" / "Славия" – "Марсель" / ПАОК

Напомним, что первые четвертьфинальные матчи ЛЕ состоятся 7 апреля, ответные - 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 28 апреля и 5 мая.

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