Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии.
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии:
"Бристоль Сити" встретится с победителем матча "Вулверхэмптон" - "Шрусбери Таун"
"Уимблдон" - "Миллуолл"
"Донкастер Роверс" - "Кристал Пэлас"
Победитель пары "Ньюпорт" - "Мидлсбро" встретится с "Манчестер Сити"
"Челси" - "Манчестер Юнайтед"
"Суонси" сыграет против победителя пары "Барнет" - "Брентфорд"
"Уотфорд" сыграет с победителем встречи "Куинз Парк Рейнджерс" - "Портсмут"
Победитель пары "Вест Бромвич" - "Брайтон" встретится против "Дерби Каунти".
Матчи пройдут с 15 по 18 февраля.
Не пропустите: Тренер "Челси" прокомментировал дебют Игуаина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" объявил о трансфере Бенатиа в "Аль-Духайль"
-
Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18
-
Экс-игрок "Зенита" помог "Дженоа" обыграть "Эмполи"
-
Инстаграм украинского новичка "Зенита" засыпали гневными комментариями
-
Синиша Михайлович возглавил "Болонью"
-
"Зенит" нацелился на игрока сборной Колумбии
-
Паредес прибыл в офис ПСЖ
-
Тульский "Арсенал" подписал игрока сборной Буркина-Фасо
-
Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
-
Экс-тренер "Барселоны" пополнили тренерский штаб "Рубина"
-
Игроки ПСЖ сделали подарок Саркози
-
ФИФА может серьезно наказать "Челси"
-
1
Я очень счастливый прямо сейчас: Ракицкий ярко прокомментировал переход в "Зенит"
-
Экс-игрок "Зенита" Молло перешел в "Сошо"
-
Официально: "Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого
-
"Зенит" разгромил "Ростов" и занял третье место на Кубке "Матч Премьер"
-
"Монако" нацелился на игрока "Интера"
-
Рабьо принял решение по "Тоттенхэму"
-
Очень хочется завоевать чемпионский титул: Обляков рассказал о целях ЦСКА
-
Он многое сделал для команды: Лукаку ярко высказался о Моуринью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11