Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедчелсимидлсбро

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии.

Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии:

"Бристоль Сити" встретится с победителем матча "Вулверхэмптон" - "Шрусбери Таун"

"Уимблдон" - "Миллуолл"

"Донкастер Роверс" - "Кристал Пэлас"

Победитель пары "Ньюпорт" - "Мидлсбро" встретится с "Манчестер Сити"

"Челси" - "Манчестер Юнайтед"

"Суонси" сыграет против победителя пары "Барнет" - "Брентфорд"

"Уотфорд" сыграет с победителем встречи "Куинз Парк Рейнджерс" - "Портсмут"

Победитель пары "Вест Бромвич" - "Брайтон" встретится против "Дерби Каунти".

Матчи пройдут с 15 по 18 февраля.

Не пропустите: Тренер "Челси" прокомментировал дебют Игуаина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов