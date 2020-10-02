Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

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Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Сегодня, 2 октября, в Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.

Команды расположились в следующем порядке:

Группа A: "Рома", "Янг Бойз", "ЧФР Клуж", ЦСКА (София).

Группа B: "Арсенал", "Рапид" (Вена), "Молде", "Дандолк".

Группа C: "Байер", "Славия" (Прага), "Хапоэль" (Беер-Шева), "Ницца".

Группа D: "Бенфика", "Стандард", "Рейнджерс", "Лех".

Группа E: ПСВ, ПАОК, "Гранада", "Омония".

Группа F: "Наполи", "Реал Сосьедад", "АЗ Алкмаар", "Риека".

Группа G: "Брага", "Лестер", АЕК, "Заря".

Группа H: "Селтик", "Спарта", "Милан", "Лилль".

Группа I: "Вильярреал", "Карабах", "Маккаби" (Тель-Авив), "Сивасспор".

Группа J: "Тоттенхэм", "Лудогорец", ЛАСК, "Антверпен".

Группа KЦСКА, "Динамо" (Загреб), "Фейеноорд", "Вольфсберг".

Группа L: "Гент", "Црвена Звезда", "Хоффенхайм", "Слован".

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