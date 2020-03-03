Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21

Сегодня, 3 марта, в Амстердаме состоялось жеребьевка групповой стадии Лиги наций-2020/21.

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в группе 3 Лиги B.

Сборные были распределены по четырем лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА.

Лига A

Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Лига B

Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Группа 3: Россия, Венгрия, Турция, Сербия

Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига C

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция

Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Фарерские острова, Латвия

Группа 2: Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн