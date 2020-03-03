Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21
Сегодня, 3 марта, в Амстердаме состоялось жеребьевка групповой стадии Лиги наций-2020/21.
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в группе 3 Лиги B.
Сборные были распределены по четырем лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА.
Лига A
Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды
Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия
Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия
Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария
Лига B
Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия
Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия
Группа 3: Россия, Венгрия, Турция, Сербия
Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс
Лига C
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия
Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция
Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания
Лига D
Группа 1: Мальта, Андорра, Фарерские острова, Латвия
Группа 2: Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4