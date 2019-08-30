Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2019/20
Сегодня, 30 августа, завершилась жеребьевка Лиги Европы в Монако.
Результаты выглядят следующим образом:
Группа А
"Севилья"
АПОЭЛ
"Карабах"
"Дюделанж"
Группа B
"Динамо" Киев
"Копенгаген"
"Мальме"
"Луган"
Группа С
"Краснодар"
"Базель"
"Хетафе"
"Транзаспор"
Группа D
"Спортинг"
ПСВ
"Русенборг"
ЛАСК
Группе E
"Лацио"
"Селтик"
"Ренн"
ЧФР
Группа F
"Арсенал"
"Айнтрахт"
"Стандард"
"Витория Гимарайнш"
Группа G
"Поруту"
"Янг Бойз"
"Фейенорд"
Группа H
ЦСКА
"Лудогорец"
"Эспаньол"
"Ференцварош"
Группа I
"Вольфсбург"
"Гент"
"Сент-Этьен"
"Александрия"
Группа J
"Рома"
"Боруссия" М
"Истамбул ББ"
"Вольфсбург"
Группа K
"Бешикташ"
"Брага"
"Вулверхэмптон"
"Слован"
Группа L
"Манчестер Юнайтед"
"Астана"
"Партизан"
АЗ Алкмаар
Матчи группового этапа начнутся 19 сентября.
Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на польском стадионе "Энерга-Гданьск", который вмещает 44 тысячи человек.
А еще: Стали известны соперники "Краснодара" в групповом этапе Лиги Европы| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0