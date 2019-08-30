Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2019/20

Сегодня, 30 августа, завершилась жеребьевка Лиги Европы в Монако.

Результаты выглядят следующим образом:

Группа А

"Севилья"

АПОЭЛ

"Карабах"

"Дюделанж"

Группа B

"Динамо" Киев

"Копенгаген"

"Мальме"

"Луган"

Группа С

"Краснодар"

"Базель"

"Хетафе"

"Транзаспор"

Группа D

"Спортинг"

ПСВ

"Русенборг"

ЛАСК

Группе E

"Лацио"

"Селтик"

"Ренн"

ЧФР

Группа F

"Арсенал"

"Айнтрахт"

"Стандард"

"Витория Гимарайнш"

Группа G

"Поруту"

"Янг Бойз"

"Фейенорд"

Группа H

ЦСКА

"Лудогорец"

"Эспаньол"

"Ференцварош"

Группа I

"Вольфсбург"

"Гент"

"Сент-Этьен"

"Александрия"

Группа J

"Рома"

"Боруссия" М

"Истамбул ББ"

"Вольфсбург"

Группа K

"Бешикташ"

"Брага"

"Вулверхэмптон"

"Слован"

Группа L

"Манчестер Юнайтед"

"Астана"

"Партизан"

АЗ Алкмаар

Матчи группового этапа начнутся 19 сентября.

Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на польском стадионе "Энерга-Гданьск", который вмещает 44 тысячи человек.

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