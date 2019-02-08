Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг: Месси и Роналду снова на вершине
Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало перечень самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских лиг.
Газета основывалась на данных о месячной зарплате топ-игроков до вычета налогов. Лидером рейтинга стал капитан "Барселоны" Лионель Месси, далее идут нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.
1. Лионель Месси ("Барселона") – 8,3 млн евро в месяц
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 4,7 млн
3. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 3,3 млн
4. Неймар (ПСЖ) – 3,06 млн
5. Луис Суарес ("Барселона") – 2,9 млн
6. Гарет Бэйл ("Реал") – 2,5 млн
7. Филиппе Коутиньо ("Барселона") – 2,3 млн
8. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 2,28 млн
9. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 1,73 млн
10. Месут Озил ("Арсенал") – 1,6 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11