Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг: Месси и Роналду снова на вершине

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало перечень самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских лиг.

Газета основывалась на данных о месячной зарплате топ-игроков до вычета налогов. Лидером рейтинга стал капитан "Барселоны" Лионель Месси, далее идут нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.

1. Лионель Месси ("Барселона") – 8,3 млн евро в месяц

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 4,7 млн

3. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 3,3 млн

4. Неймар (ПСЖ) – 3,06 млн

5. Луис Суарес ("Барселона") – 2,9 млн

6. Гарет Бэйл ("Реал") – 2,5 млн

7. Филиппе Коутиньо ("Барселона") – 2,3 млн

8. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 2,28 млн

9. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 1,73 млн

10. Месут Озил ("Арсенал") – 1,6 млн.

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