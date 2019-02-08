Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры топ-5 европейских лиг: больше всех зарабатывает Симеоне

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало перечень самых высокооплачиваемых тренеров топ-5 европейских лиг.

Газета основывалась на данных о месячной зарплате топ-наставников до вычета налогов.

Так, в испанской Примере лидером рейтинга является Диего Симеоне ("Атлетико"), зарабатывающий каждый месяц 3,3 миллиона евро.

В английской Премьер-лиге лидирует Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" (1,9 млн), в итальянской Серии А - Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" (1,14 млн), в немецкой Бундеслиге - Нико Ковач из "Баварии" (0,58 млн), а во французской Лиге 1 - Томас Тухель из ПСЖ (0,42 млн).

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