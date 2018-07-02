Стали известны шансы Кавани сыграть в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Франции

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прошел медицинское обследование, сообщает официальный твиттер уругвайской национальной команды.

Результаты осмотра показали, что форвард избежал серьезной травмы. Впрочем, ему участие в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Франции пока находится под вопросом.

31-летний Кавани провел 4 матча на ЧМ-2018 и забил 3 гола.

Матч Уругвай - Франция состоится 6 июля.

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