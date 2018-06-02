Стали известны шансы Салаха сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал о ходе восстановления полузащитника Мохамеда Салаха сыграть на ЧМ-2018.

"Мы оптимистичны, все медицинские отчеты говорят, что Мохамед сыграет на турнире. Тем не менее мы должны быть готовы к любой ситуации, которая может произойти перед началом чемпионата.

Заменить Салаха непросто, тут сомнений нет. Он наше оружие, особенно на контратаках, когда задействованы его скорость и мастерство", – сказал Купер.

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