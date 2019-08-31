Стали известны шесть номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в августе
Определены претенденты на награду, вручаемую лучшему игроку английской Премьер-лиги по итогам месяца.
В августе в список номинантов вошли 6 футболистов - Теему Пукки ("Норвич"), Эшли Барнс ("Бернли"), Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла") и Мэйсон Маунт ("Челси").
Победитель будет определён путём голосования болельщиков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|5
|Лестер Сити
|3
|5
|6
|Бернли
|3
|4
|7
|Тоттенхэм
|3
|4
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|9
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|10
|Кристал Пэлас
|3
|4
|11
|Борнмут
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Челси
|3
|4
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|16
|Вулверхэмптон
|3
|3
|17
|Астон Вилла
|3
|3
|18
|Норвич Сити
|3
|3
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|20
|Уотфорд
|3
|0