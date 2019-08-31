Стали известны шесть номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в августе

Определены претенденты на награду, вручаемую лучшему игроку английской Премьер-лиги по итогам месяца.

В августе в список номинантов вошли 6 футболистов - Теему Пукки ("Норвич"), Эшли Барнс ("Бернли"), Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла") и Мэйсон Маунт ("Челси").

Победитель будет определён путём голосования болельщиков.

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