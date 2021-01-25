Стали известны шесть пар 1/8 финала Кубка Англии

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Стали известны шесть пар 1/8 финала Кубка Англии

По итогам матчей, состоявшихся в конце прошлой недели, определилось большинство пар 1/8 финала Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"

"Шеффилд Юнайтед" – "Бристоль Сити"

"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон"

"Барнсли" – "Челси"

"Суонси" – "Манчестер Сити"

"Лестер" – "Брайтон"

В понедельник и вторник станет известно, кто будет соперником "Бернли" и "Эвертона".

"Бордовых" ожидает противостояние с "Борнмутом" или "Кроули", а "ирисок" - с "Тоттенхэмом" или "Уикомом".

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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