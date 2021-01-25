Стали известны шесть пар 1/8 финала Кубка Англии
По итогам матчей, состоявшихся в конце прошлой недели, определилось большинство пар 1/8 финала Кубка Англии.
"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"
"Шеффилд Юнайтед" – "Бристоль Сити"
"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон"
"Барнсли" – "Челси"
"Суонси" – "Манчестер Сити"
"Лестер" – "Брайтон"
В понедельник и вторник станет известно, кто будет соперником "Бернли" и "Эвертона".
"Бордовых" ожидает противостояние с "Борнмутом" или "Кроули", а "ирисок" - с "Тоттенхэмом" или "Уикомом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18