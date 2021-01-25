Стали известны шесть пар 1/8 финала Кубка Англии

По итогам матчей, состоявшихся в конце прошлой недели, определилось большинство пар 1/8 финала Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"

"Шеффилд Юнайтед" – "Бристоль Сити"

"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон"

"Барнсли" – "Челси"

"Суонси" – "Манчестер Сити"

"Лестер" – "Брайтон"

В понедельник и вторник станет известно, кто будет соперником "Бернли" и "Эвертона".

"Бордовых" ожидает противостояние с "Борнмутом" или "Кроули", а "ирисок" - с "Тоттенхэмом" или "Уикомом".

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