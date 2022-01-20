Стали известны слова Роналду после замены в матче с "Брентфордом"

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Стало известно, что сказал нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после своей замены в матче 17-го тура АПЛ против "Брентфорда" (3:1).

Напомним, что после замены Роналду с недовольством обратился к главному тренеру "МЮ" Ральфу Рангнику.

"Почему я? Почему я? Зачем вы меня сняли с игры?", — цитирует Роналду Mirror.

В нынешнем сезоне португалец сыграл в 22 матчах за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал три ассиста. Роналду перешел в "МЮ" прошедшим летом из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

Также не пропустите: Директор "Барселоны": "Дембеле должен немедленно покинуть клуб". | http://soccernews.ru