Стали известны слова Роналду после замены в матче с "Брентфордом"
Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен
Стало известно, что сказал нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после своей замены в матче 17-го тура АПЛ против "Брентфорда" (3:1).
Напомним, что после замены Роналду с недовольством обратился к главному тренеру "МЮ" Ральфу Рангнику.
"Почему я? Почему я? Зачем вы меня сняли с игры?", — цитирует Роналду Mirror.
В нынешнем сезоне португалец сыграл в 22 матчах за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал три ассиста. Роналду перешел в "МЮ" прошедшим летом из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|Кристал Пэлас
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|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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