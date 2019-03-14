Стали известны случаи нарушения режима скандальным игроком "Краснодара"

Теги краснодариван игнатьев

Стали известны случаи нарушения режима скандальным игроком "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев неоднократно нарушал режим, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист неоднократно злоупотреблял алкоголем, но клуб не разглашал эту информацию. 8 марта форвард активно праздновал, а на следующее утро не приехал на тренировку.

Кроме того, есть информация, что Игнатьев был в машине вместе с Федором Смоловом, когда тот попал в ДТП в прошлом году.

Напомним, что 20-летний Игнатьев отказался продлевать контракт с "Краснодаром", посчитав предложенную зарплату заниженной.

Не пропустите: Тренер "Краснодара" ярко высказался о ситуации с отправленным в дубль Игнатьевым. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба, Гризманн и другие: назван состав сборной Франции на стартовые матчи отборочного турнира Евро-2020

Погба, Гризманн и другие: назван состав сборной Франции на стартовые матчи отборочного турнира Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
7 Ростов Ростов 19 26
8 Ахмат Ахмат 19 24
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
10 Урал Урал 19 23
11 Динамо Москва Динамо Москва 19 23
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 21
14 Анжи Анжи 19 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов