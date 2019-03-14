Стали известны случаи нарушения режима скандальным игроком "Краснодара"
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев неоднократно нарушал режим, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, футболист неоднократно злоупотреблял алкоголем, но клуб не разглашал эту информацию. 8 марта форвард активно праздновал, а на следующее утро не приехал на тренировку.
Кроме того, есть информация, что Игнатьев был в машине вместе с Федором Смоловом, когда тот попал в ДТП в прошлом году.
Напомним, что 20-летний Игнатьев отказался продлевать контракт с "Краснодаром", посчитав предложенную зарплату заниженной.
Не пропустите: Тренер "Краснодара" ярко высказался о ситуации с отправленным в дубль Игнатьевым. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
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|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11