Стали известны соперники "Ахмата" на сборе в Турции
Стало известно, с кем "Ахмат" сыграет на первом сборе в Турции.
"На первом сборе в Турции "Ахмат" проведет два контрольных матча. 17 января подопечные Игоря Шалимова сыграют с клубом "Пакш" из Венгрии, а 20 января - с командой "Ботошани" из Румынии", - сообщается в твиттере грозненцев.
На первом сборе в Турции «Ахмат» проведёт два контрольных матча. 17 января подопечные Игоря Шалимова сыграют с клубом «Пакш» из Венгрии, а 20 января - с командой «Ботошани» из Румынии #Ахмат #Грозный #Сборы #Турция pic.twitter.com/SDGyXJpsBo— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 10 января 2020 г.
После 19 туров РПЛ "Ахмат" занимает 12 место в турнирной таблице.
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|19
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|19
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|Тамбов
|19
|21
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