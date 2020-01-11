Стали известны соперники "Ахмата" на сборе в Турции

Стало известно, с кем "Ахмат" сыграет на первом сборе в Турции.

"На первом сборе в Турции "Ахмат" проведет два контрольных матча. 17 января подопечные Игоря Шалимова сыграют с клубом "Пакш" из Венгрии, а 20 января - с командой "Ботошани" из Румынии", - сообщается в твиттере грозненцев.

На первом сборе в Турции «Ахмат» проведёт два контрольных матча. 17 января подопечные Игоря Шалимова сыграют с клубом «Пакш» из Венгрии, а 20 января - с командой «Ботошани» из Румынии #Ахмат #Грозный #Сборы #Турция pic.twitter.com/SDGyXJpsBo — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 10 января 2020 г.

После 19 туров РПЛ "Ахмат" занимает 12 место в турнирной таблице.

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