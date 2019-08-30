Стали известны соперники "Краснодара" в групповом этапе Лиги Европы

Сегодня, 30 августа, проходит жеребьевка Лиги Европы в Монако.

"Краснодар" попал в группу C, его соперниками будут "Базель", "Хетафе" и "Транзаспор".

Матчи группового этапа начнутся 19 сентября.

Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск", который вмещает 44 тысячи человек.

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